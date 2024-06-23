Трамп заявил, что Байден скоро втянет США в третью мировую войну

Президент США Джо Байден в скором времени втянет страну в третью мировую войну. Такое мнение выразил бывший американский лидер Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Филадельфии (штат Пенсильвания), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"При жуликоватом Джо Байдене, худшем президенте за всю историю нашей страны, мир объят огнем, - сказал Трамп. - Президент утягивает нас в сторону третьей мировой войны. Мы вскоре окажемся в состоянии третьей мировой войны".

По словам экс-президента, Байдена "надо побыстрее убрать" с его поста. "Самая большая проблема состоит в том, что он говорит России, Китаю, КНДР <...>. Эти страны смеются над нами, они не могут поверить, что произошло с Америкой", - добавил Трамп.

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