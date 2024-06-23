https://news.day.az/world/1670080.html Стрельба в Стамбуле - есть раненые - ФОТО
Стрельба в Стамбуле - есть раненые - ФОТО
Во дворе Учебно-исследовательской больницы имена Сади Конука и Психиатрической больницы имени Мазхара Османа в Стамбуле (Турция) произошло вооруженное противостояние между двумя группировками, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Преступление зарегистрировано ночью в районе Бакыркей.
Во время перестрелки, в результате которой были выпущены десятки пуль, четыре человека получили ранения.
Нападавшие скрылись с места происшествия. Полиция продолжает поиски подозреваемых.
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