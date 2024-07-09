Италия закупит 24 новых истребителя Eurofighter

Минобороны Италии утвердило постановление о закупке 24 новых истребителей Eurofighter Typhoon для ВВС республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по данным портала Rivista Italiana Difesa, предположительно, они постепенно заменят находящиеся на вооружении самолеты.

Это машины нового поколения, снабженные электронным оборудованием, способным контролировать и управлять беспилотниками. Это стратегически важный заказ, отмечает профильный портал, поскольку ведет не только к укреплению комплектации ВВС, но и соответствует целям Глобальной программы боевой авиации. Обслуживание самолетов будет проводиться на заводах итальянского военно-промышленного концерна Leonardo, предположил портал.

Как указывает Reuters, на закупку этих самолетов в течение 11 лет планируется потратить €7,5 млрд.

Ранее сообщалось о соглашении Leonardo и немецкого концерна Rheinmetall, предполагающем создание нового совместного предприятия (СП) с целью разработки европейского индустриального и технологического подхода в области оборонных систем. Соглашение предполагает промышленное развитие и последующее обслуживание нового типа основного боевого танка. Кроме того, Италия будет приобретать в ближайшие годы новые танки Leopard.

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