В КНР дали оценку сближению России и Индии

Китай не рассматривает сближение России и Индии как угрозу, в то время как Запад серьезно обеспокоен такой перспективой.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета "Хуаньцю шибао", комментируя начавшийся визит в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди.

"По мнению некоторых экспертов, Запад больше обеспокоен углублением связей Индии с Россией. Китай не рассматривает российско-индийское сближение как угрозу, в то время как западные страны все больше недовольны отношениями Индии с Россией", - приводит издание мнение профессора Школы международных отношений Сычуаньского университета международных исследований Лун Синчуня.

"В отличие от критики и давления, которым подвергся Китай со стороны США и Запада в связи с российско-украинским конфликтом, Индия столкнулась с меньшей критикой за то, что не осудила Россию и не присоединилась к Западу в введении санкций", - отметил эксперт. Вместо этого, говорится далее, она поддерживала связи с Россией и извлекала выгоду из покупки у нее нефти.

Газета отмечает, что несмотря на давление Запада, Моди выбрал Россию для первого зарубежного визита после начала своего третьего срока. "Этот шаг направлен не только на укрепление связей Индии с Россией, но и на повышение ее возможностей в отношениях с США и другими западными странами", - указывает издание.

Как полагает Лун Синчунь, визит Моди в Россию на этот раз может быть посвящен двустороннему сотрудничеству, особенно в оборонной промышленности и энергетическом секторе. "Многолетнее сотрудничество в области обороны затрудняет замену позиций России в оборонном секторе Индии в краткосрочной перспективе. Хотя США стремятся постепенно заменить Россию в качестве основного поставщика оружия в Индию, этот переход, несомненно, требует времени", - считает китайский эксперт, добавляя, что для такой крупной страны, как Индия, "крайне важно поддерживать стабильные отношения с Россией и продолжать сотрудничество в оборонной промышленности".

"В настоящее время Запад, возможно, более склонен раздувать [проблемы] в отношениях между Китаем, Россией и Индией, пытаясь посеять раздор между этими тремя странами. Однако на самом деле у самого Запада может быть больше причин для беспокойства, поскольку он надеялся, что Индия выступит против России, объединившись с ним", - резюмировал эксперт. Он выразил убеждение, что "внешняя политика Индии направлена на поддержание баланса, не склоняясь полностью ни к какой стороне в целях отстаивания своих собственных интересов".

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