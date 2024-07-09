Британской армии вынесли неутешительный вердикт

Вооруженные силы Великобритании оказались в таком состоянии, что не смогут продержаться даже в небольшой войне более месяца.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газетe The Times сообщил экс-глава Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс.

Он отметил, что тревогу вызывает сокращение численности войск Соединенного Королевства из-за уменьшения финансовых расходов на оборону. Сандерс выразил обеспокоенность опасно низким количеством боеприпасов в арсеналах после двух лет пожертвований Украине.

Генерал считает необходимым увеличение расходов на военные цели минимум до 3% от ВВП в то время, когда мир переживает "самый опасный с 1945 года момент".

"То, что сейчас нас [военных] просит сделать правительство, выходит далеко за рамки финансирования и возможностей", - отметил собеседник издания. И это происходит одновременно "с модернизацией ВВС, ВМС и сухопутных сил, пополнением арсеналов и восстановлением оборонно-промышленной базы", добавил Сандерс. По его словам, имеющиеся ресурсы не позволяют сделать все это одновременно.

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