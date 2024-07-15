Жара поставила под угрозу урожай в Китае

Экстремально жаркое лето с засухами, наводнениями и тайфунами, ставит под угрозу урожай в Китае. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В июне температура в стране держались на уровне выше нормы, в июле жара только усилилась. На разные части Китая обрушиваются бедствия, которые могут подстегнуть продовольственную инфляцию, уничтожив часть урожая пшеницы, сои, риса и кукурузы. Так, крупные рисовые поля на юге страны были затоплены, в то время как на севере из-за засухи пострадал урожай пшеницы и была отложена посадка кукурузы и сои.

Китаю стоит ожидать больше экстремальных погодных явлений в будущем на фоне изменения климата, предупредили в местном климатическом центре. Китайское метеорологическое управление начало новый раунд зонирования земель сельскохозяйственного назначения впервые за 40 лет, чтобы помочь сектору адаптироваться к тяжелым условиям.

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