Эрдоган и Орбан обсудили двусторонние связи и региональную проблематику

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщило Управление коммуникаций администрации турецкого лидера, передает Day.Az.

Эрдоган и Орбан обсудили двусторонние отношения, вступление Турции в ЕС, а также региональные и глобальные проблемы. Эрдоган отметил, что Турция продолжает свои мирные усилия по прекращению российско-украинской войны.

Президент Турции выразил надежду на поддержку Венгрии в активизации процесса вступления Турции в Европейский Союз и развитии отношений с ЕС во время председательства Венгрии в ЕС.

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