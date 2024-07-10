Нетаньяху подтвердил помощнику Байдена приверженность Израиля плану США по Газе

Израиль сохраняет приверженность предложению президента США Джо Байдена по приостановке огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых там заложников. Это подтвердил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на встрече с координатором Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила канцелярия израильского премьера, Нетаньяху принял Макгерка в своем офисе в Иерусалиме. "Во время встречи они обсуждали региональные вопросы. Кроме того, по поводу переговоров [по Газе] премьер-министр подчеркнул свою приверженность сделке до тех пор, пока будут соблюдаться красные линии, установленные Израилем", - говорится в заявлении.

31 мая президент США Джо Байден огласил условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию в Газе, которое состоит из трех этапов. Первый рассчитан на шесть недель и подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных районов, освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем сотен палестинских заключенных. В этот период стороны должны начать переговоры, а режим прекращения огня будет действовать до достижения взаимопонимания. Вторая фаза предполагает освобождение всех заложников, в том числе военнослужащих, третий этап - это восстановление сектора Газа и передача близким останков погибших израильтян.

Власти Израиля ранее неоднократно заявляли, что поддерживают предложение Байдена, и утверждали, что все препятствия на пути к заключению сделки чинят лишь представители ХАМАС.

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