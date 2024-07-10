Суд США готовится конфисковать и продать особняк экс-министра Армении в Лос-Анджелесе

Власти США могут передать правительству Армении средства, полученные от продажи особняка бывшего министра финансов Армении Гагика Хачатряна в Лос-Анджелесе, сообщает Day.Az.

Отмечается, что в рамках сотрудничества между Генеральной прокуратурой и компетентными органами США по уголовному делу, возбужденному в Армении, особняк семьи Хачатряна в Лос-Анджелесе, который по решению американского суда считается имуществом преступного происхождения, будет конфискован и продан по самой высокой рыночной стоимости.

Согласно информации, ведутся переговоры по вопросу возврата Армении большей части денежных средств, полученных в результате продажи особняка.

Напомним, что по уголовному делу, возбужденному в следственном департаменте Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, Гагик Хачатрян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, совершении хищений в особо крупных размерах.

Помимо уголовных производств, в рамках исков о конфискации имущества незаконного происхождения, рассматриваемых в Антикоррупционном суде, у бывшего министра финансов Армении Гагика Хачатряна и 25 связанных с ним лиц, включая сыновей Гургена и Артема Хачатрянов, требуется конфисковать 210 объектов недвижимости, 13 транспортных средств, доли в 29 юридических лицах, а также более 33 млрд драмов (около 80 млн долларов).

В политических кругах Армении Гагик Хачатрян получил прозвище "супер-министр" благодаря своему влиянию и ключевым постам, которые он занимал в правительстве страны. Он был председателем Комитета государственных доходов с 2008 по 2014 годы и министром финансов с 2014-го по 2016-й. Он был одной из ключевых политических фигур в команде Сержа Саргсяна, который руководил Арменией в 2008-2018 годах.