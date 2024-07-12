Лидеры 21 страны приняли пакет инициатив по поддержке Украины

Лидеры Великобритании, Германии, США, Франции, Японии и еще 17 стран приняли пакет инициатив, направленных на оказание поддержки Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном на полях саммита НАТО в Вашингтоне документе под названием "Украинский договор".

"Сегодня мы объявляем о заключении "Украинского договора" с целью координации и ускорения наших коллективных усилий по удовлетворению комплексных потребностей Украины в безопасности, как это изложено в совместной декларации [саммита НАТО], а также в соглашениях и договоренностях о безопасности, которые каждая из подписавших [договор] сторон заключила с Украиной", - отмечается в документе. В нем поясняется, что участники "посредством этого договора заявляют о своем неизменном намерении и обязательстве обеспечить Украине возможность успешно защищать свою свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность сегодня и сдерживать акты агрессии в будущем".

Участники договора обязуются, в частности, "поддерживать насущные потребности Украины в сфере обороны и безопасности, в том числе посредством постоянного предоставления помощи и обучения в области безопасности, современной военной техники, а также оборонно-промышленной и необходимой экономической поддержки, работая на двусторонней основе и через существующие многосторонние механизмы".

Кроме того, подписавшие документ страны обязуются "ускорить усилия по созданию будущих украинских сил, которые сохранят надежный потенциал обороны и сдерживания, в том числе путем созыва в течение 6 месяцев встречи на уровне министров обороны для рассмотрения и утверждения дорожных карт о будущем развитии сил до 2027 года, с целью продолжения укрепления сил до 2030-х годов".

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