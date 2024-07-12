Патруль ливанской армии обстреляли из пулеметов

Израильские войска открыли огонь из пулеметов и артиллерийских орудий по территории Южного Ливана в ответ на вылазки бойцов шиитской милиции "Хезболлах".

Как сообщил телеканал Al Manar, в районе пограничной реки Ваззани под обстрел противника попал патруль ливанской армии. В результате поврежден один из броневиков Humvee. По его информации, никто из военных, находившихся в машине, не пострадал, передает Day.Az.

Источник в командовании южного военного округа заявил телеканалу, что огонь велся со стороны оккупированного Израилем населенного пункта Гаджр.

9 июля израильские войска обстреляли пограничный пост ливанской армии в Эд-Духейре в западном секторе ливанского юга. Военнослужащие, находившиеся в укрытии, не пострадали. Однако в результате атаки была повреждена наблюдательная вышка и установленное на ней техническое оборудование.

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