Бундесвер намерен заказать еще около 100 единиц техники у KNDS

Германско-французский оружейный концерн KNDS получит крупный заказ на около сотни единиц техники для Бундесвера, в том числе на 80 самоходных гаубиц Boxer RCH 155. Украина должна стать первой страной, которая получит этот вид вооружений в конце этого или начале следующего года, сообщил журнал Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, Министерство обороны ФРГ выразило заинтересованность в закупке у концерна около сотни гаубиц Boxer, включая 80 машин модели RCH 155. Издание поясняет, что эти самоходные гаубицы калибра 155 мм могут вести огонь, находясь в движении на полной скорости. Утверждается, что технология является уникальной.

Журнал указывает, что в рамках первого транша Минобороны ФРГ направит компании около €2 млрд из специального фонда Бундесвера. Оборонное ведомство хочет представить соответствующий контракт на утверждение Бундестага (парламента ФРГ) в четвертом квартале года. По оценкам журнала, масштабы заказа превышают потребности Бундесвера в гаубицах. В этом контексте издание отмечает, что заинтересованность в закупках этих вооружений выражали также партнеры ФРГ по НАТО, включая Великобританию.

В июне издание Spiegel сообщало, что Минобороны ФРГ планирует заказать 105 танков Leopard 2A8 у концерна KNDS на €2,93 млрд. 3 июля бюджетный комитет Бундестага одобрил этот заказ. Он также дал зеленый свет на закупку четырех зенитных ракетных комплексов Patriot, управляемых ракет и артиллерийских снарядов на общую сумму более €6 млрд. Танки, как планируется, поступят на вооружение Бундесвера до 2030 года и будут предназначены в том числе для укомплектования бригады Бундесвера в Литве.

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