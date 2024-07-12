Главы Минобороны США и РФ провели телефонный разговор

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу провел телефонный разговор с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Сегодня утром министр Остин поговорил по телефону с министром обороны России Андреем Белоусовым", - заявила Сингх, утверждая, что разговор состоялся по инициативе российской стороны. Во время беседы, по словам представителя Пентагона, Остин "подчеркнул важность сохранения открытыми каналов коммуникации". Она не привела каких-либо дополнительных деталей разговора глав оборонных ведомств.

По словам Сингх, ей пока "нечего объявить" относительно возможности будущих контактов Остина и Белоусова. "Но, как говорил министр, и как я сама отметила в начале, сейчас невероятно важно сохранять каналы коммуникации", - подчеркнула заместитель пресс-секретаря Пентагона.

25 июня Белоусов впервые поговорил с Остином, во время беседы они обсудили ситуацию вокруг Украины. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что до этого американский и российский министры разговаривали в марте 2023 года, тогда главой Минобороны РФ был Сергей Шойгу. Разговор состоялся по инициативе Остина. При этом Райдер не уточнил, что стало поводом для звонка.

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