Маск рассказал о секретной сделке от Еврокомиссии

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск рассказал, что Еврокомиссия предлагала его соцсети Х "секретную незаконную сделку" в обмен на отказ штрафовать соцсеть. Подробностями сделки он поделился в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Еврокомиссия предлагала Х незаконную секретную сделку: если бы мы тихо и никому не сказав подвергли цензуре высказывания (в соцсети), они бы не стали нас штрафовать", - отметил Маск.

По словам бизнесмена, другие платформы, в отличие от его соцсети, якобы пошли на эту сделку.

Расследования по делу X начались еще в декабре 2023 года, в том числе по поводу того, как платформа обрабатывает контент после нападения ХАМАС на Израиль. На данный момент разбирательство против X продолжается.

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