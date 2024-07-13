Демократы в США находятся в панике из-за Байдена

Члены Демократической партии паникуют из-за возможного поражения президента США Джо Байдена на выборах, демократы могут лишиться власти в конгрессе. Об этом пишет Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Поскольку поддержка президента Джо Байдена продолжает ослабевать, его партия рассчитывает на возможное сокрушительное поражение в ноябре", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что демократы также не исключают "потенциальную волну Республиканской партии", которая лишит демократов власти в Конгрессе США. Демократы осознают, что путь Байдена к победе "сужается" на фоне падения его популярности в колеблющихся штатах, добавляет издание.

Все это "разжигает панику" среди демократов, поскольку крах Байдена может привести к тому, что республиканцы окажутся в "тройственном положении в Вашингтоне" (президент, палата представителей и сенат США).

Отмечается, что внутри Капитолия демократы, которые опасаются, что Байден не сможет победить, составляют большинство, и все большее число из них готовы заявить об этом публично.

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