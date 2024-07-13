ФРГ и Япония договорились начать новый диалог по экономической безопасности

Германия и Япония договорились начать новый диалог по вопросам экономической безопасности. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы договорились начать новый диалог по вопросам экономической безопасности", - сказал Шольц. "Мы решили снова провести совместные правительственные консультации в следующем году, на этот раз в Германии", - добавил он.

Канцлер ФРГ отметил, что двустороннее сотрудничество Японии и Германии "очень хорошее". "Наши ВМС в настоящее время находятся на пути в Тихий океан, а также посетят Японию в рамках развертывания в Индо-Тихоокеанском регионе и примут участие в мониторинге соблюдения санкций против КНДР. Сегодня также вступает в силу соглашение между Германией и Японией, согласно которому мы можем гарантировать материально-техническое обеспечение военных учений", - констатировал глава правительства ФРГ.

Кроме того, Берлин и Токио, по его словам, "стоят на стороне Украины".

Со своей стороны японский премьер сообщил, что стороны "откровенно обсудили экономическую безопасность, а именно, как укреплять двустороннее сотрудничество в этой сфере". "Для поддержания и расширения свободного и справедливого международного экономического порядка наше двустороннее сотрудничество становится все более важным, поскольку мы похожи по структуре с точки зрения промышленности и передовых технологий", - сказал Кисида.

Он также сообщил, что вступило в силу соглашение о логистической поддержке вооруженных сил двух стран, выразив надежду, что оно "будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества" в военной сфере.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!