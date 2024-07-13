https://news.day.az/world/1674731.html В МИД Литвы пожаловались на провал саммита НАТО
В МИД Литвы пожаловались на провал саммита НАТО
Саммит НАТО в США не принес никакого стратегического прорыва для альянса. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"А вот чего не произошло, так это серьезного стратегического прорыва", - подчеркнул министр.
Как отметил Ландсбергис, никто не питал больших ожиданий от итогов саммита НАТО в Вашингтоне, поскольку положения принятой по его итогам декларации были известны еще задолго.
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