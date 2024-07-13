Эрдоган об операции против РПК на севере Ирака

Турция планирует в ближайшее время завершить операцию "Коготь - замок", начатую в 2019 году на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, признана террористической и запрещена Анкарой), а также создать пояс безопасности в районах на севере Сирии.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии выпуска офицеров национального университета обороны в Стамбуле, передает Day.Az.

"Мы наносим серьёзные удары террористической организации. В ближайшее время мы завершим операцию "Коготь - замок" на севере Ирака. Также мы завершим создание недостающих звеньев пояса безопасности в Сирии," - подчеркнул Эрдоган.

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