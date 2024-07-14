Байден осудил покушение на Трампа

Президент США Джо Байден отреагировал на покушение на его предшественника Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании. Текст послания Байдена опубликован на сайте Белого дома, передает Day.Az.

"Меня проинформировали о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и за всех, кто был на митинге", - говорится в релизе.

Кроме того, Байден поблагодарил Секретную службу за работу. "В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как единая нация и осудить его",- добавил глава государства.

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