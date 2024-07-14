https://news.day.az/world/1674801.html Опознан человек, совершивший покушение на Дональда Трампа
Опознан человек, совершивший покушение на Дональда Трампа
Опознан человек, который пытался убить бывшего президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, говорится в сообщении ФБР, передает Day.Az.
Согласно информации, им был 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Сообщается, что он произвел несколько выстрелов с крыши производственного предприятия, расположенного примерно в 120 метрах от сцены, где находился Трамп, один из них попал экс-президенту в ухо.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре