Опознан человек, совершивший покушение на Дональда Трампа

Опознан человек, который пытался убить бывшего президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, говорится в сообщении ФБР, передает Day.Az.

Согласно информации, им был 20-летний Томас Мэтью Крукс.

Сообщается, что он произвел несколько выстрелов с крыши производственного предприятия, расположенного примерно в 120 метрах от сцены, где находился Трамп, один из них попал экс-президенту в ухо.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!