В Турции арестовали организатора одной из крупнейших хакерских атак в истории США

Американский хакер Джон Биннс, ранее обвиненный в организации утечки данных компании T-Mobile, был арестован турецкими властями по подозрению в крупном взломе метаданных оператора связи AT&T. Об этом сообщает издание 404 Media, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источников 404 Media, взлом, обнаруженный в апреле этого года, затронул практически всех клиентов телекоммуникационного гиганта. Были слиты данные по меньшей мере 50 млн человек. По количеству пострадавших, это крупнейшая хакерская атака в истории США.

По информации компании Mandiant, специализирующейся на кибербезопасности, Биннс связан с группой хакеров UNC5537, которая уже неоднократно становилась виновницей взломов популярного инструмента для хранения данных Snowflake. В число таких взломов входят те, которые затронули компании Ticketmaster и Santander.

AT&T подтвердила, что один человек, причастный к взлому, был задержан властями, что совпадает с текущими юридическими процессами вокруг Джона Биннса.

Хакер является гражданином США. Он родился и вырос в Америке, но вернулся в Турцию с матерью в возрасте 18 лет (сейчас ему 21 год). Изданию Wall Street Journal он рассказал, что взломал AT&T, чтобы привлечь внимание к проблеме пыток, которые вербовщики ЦРУ применяют в отношении потенциальных агентов. По словам Биннса, он сам подвергся принуждению со стороны разведывательного агентства в 2020 году.

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