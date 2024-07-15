https://news.day.az/world/1674918.html Трамп не стал менять планы после покушения
Трамп не стал менять планы после покушения
Бывший президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что после произошедшего покушения намерен, как и планировал изначально, отправиться на съезд Республиканской партии в Милуоки.
"Из-за вчерашних ужасных событий я собирался отложить поездку в Висконсин на два дня, но только что решил, что не могу позволить стрелявшему, или потенциальному убийце заставить меня изменить график", - цитирует Трампа CNN, передает Day.Az.
Съезд республиканцев начнется 15 июля, на нем Трампа официально выдвинут кандидатом в президенты на предстоящих выборах 2024 года.
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