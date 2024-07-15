ХАМАС пыталось внести 29 изменений в план сделки по Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС добивалось внесения 29 изменений в поддержанный президентом США Джо Байденом план сделки по урегулированию ситуации в секторе Газа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил отказом на все из них. Как передает Day.Az, об этом сообщил корреспонденту ТАСС советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман.

"ХАМАС пыталось внести 29 изменений в представленный [Байденом] план, Нетаньяху ответил отказом на эти изменения", - сказал он.

"Израиль не отошел ни на миллиметр от того плана, который был поддержан президентом Байденом", в частности израильской стороной "не было ни добавлено, ни снято ни одно из условий", заявил он. " Израиль не допустит также никаких изменений в плане и со стороны ХАМАС", - добавил советник офиса Нетаньяху.

По его словам, следующий шаг на переговорах за ХАМАС, движение должно принять все условия поддержанной Байденом сделки.

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