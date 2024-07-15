Президент Грузии подаст иск в КС для отмены закона об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подаст в понедельник иск в Конституционный суд страны, чтобы добиться отмены закона об иноагентах.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телекомпания "ТВ Пирвели".

"Саломе Зурабишвили считает, что принятый "Грузинской мечтой" закон антинационален и несовместим с конституцией. Известно, что если Конституционный суд примет иск президента, ее интересы будет защищать Эка Беселия (депутат - ред.)", - сообщает телекомпания.

Сама Беселия пояснила, что президент подаст иск с требованием установить, соответствует ли принятый закон статье 78 Конституции Грузии. Данная статья подразумевает, что конституционные органы обязаны принять все меры для обеспечения полной интеграции страны в ЕС и НАТО.

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