https://news.day.az/world/1675120.html В США закрыли одно из дел против Трампа
В США закрыли одно из дел против Трампа
Суд в штате Флорида прекратил дело против экс-президента США Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов, следует из решения судьи, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.
В документе судьи штата говорится, что клерку приказано закрыть дело, любые запланированные слушания отменяются и любым ожидающим рассмотрения ходатайствам отказано.
Также отмечается, что решение о закрытии дела обусловлено нарушением правил назначения спецпрокурора.
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