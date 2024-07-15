В США закрыли одно из дел против Трампа

Суд в штате Флорида прекратил дело против экс-президента США Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов, следует из решения судьи, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

В документе судьи штата говорится, что клерку приказано закрыть дело, любые запланированные слушания отменяются и любым ожидающим рассмотрения ходатайствам отказано.
 
Также отмечается, что решение о закрытии дела обусловлено нарушением правил назначения спецпрокурора.
 
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