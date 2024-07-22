В этом городе растёт число краж со взломом с применением едкой кислоты

С мая текущего года полиция Стокгольма выявила 47 случаев, когда преступники использовали едкую кислоту для проникновения в дома с целью ограбления, большинство из которых расположены в центральной части города, сообщает Day.Az.

"Многие уезжают на время отпусков. Поэтому в летний сезон уровень краж со взломом особенно высок", - говорит Оса Вальгрен, исполняющая обязанности начальника местной полиции в районе Нормальм в Стокгольме.

Оса Вальгрен описывает метод ограбления как "бесшумный". Едкая кислота приводит к плавлению запирающего механизма. Национальный судебно-медицинский центр и судебно-медицинская экспертиза полиции пытаются выяснить виды используемых кислот.

"Мы сотрудничаем с различными инстанциями по всему Стокгольмскому региону, а также изучаем аналогичные случаи в Европе. Германия, Бельгия, Франция и Португалия столкнулись с такого же рода проблемами", - говорит Оса Вальгрен.

20 мая была раскрыта первая кража со взломом, в которой злоумышленники применили кислотный метод.

На данный момент подозреваемых нет. По мнению полиции, эти события имеют связь с бандитизмом.

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