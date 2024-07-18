Узбекистан и Кыргызстан подписали ряд документов о сотрудничестве

Узбекистан и Кыргызстан подписали 17 документов о сотрудничестве.

Как передает в четверг Day.Az, подписание состоялось по итогам состоявшихся переговоров между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Главы Узбекистана и Кыргызстана подписали совместное заявление о дальнейшем углублении и расширении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.

В частности, были подписаны следующие документы:

- межправительственное соглашение по объектам курортно-рекреационного хозяйства, расположенным на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана;

- протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан;

- протокол о завершении двусторонних переговоров по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию;

- протокол о сотрудничестве в сфере строительной деятельности;

- протокол о сотрудничестве в области труда, занятости населения и миграции;

- протокол о сотрудничестве в области культуры и искусства;

- протокол о сотрудничестве в сфере государственной службы;

- план мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли на 2024-2030 годы;

- план практических мер по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2024-2026 годы;

- "дорожная карта" по дальнейшему развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольственного обеспечения на 2024-2026 годы;

- план мероприятий по развитию сотрудничества между городами Ташкент и Бишкек на 2024-2026 годы;

- меморандум между Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана и Национальным институтом стратегических инициатив при Президенте Кыргызстана и другие.

Отметим, что объем товарооборота между Узбекистаном и Кыргызстаном с января по май 2024 года достиг 294,3 миллиона долларов. Этот показатель на 42,8 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (420,4 миллиона долларов в январе-мае 2023 года).

Экспорт Узбекистана в Кыргызстан составил 195,3 миллиона долларов, а объем импорта из Кыргызстана в Узбекистан достиг 99 миллионов долларов.

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