В Иране заявили о неготовности США к серьезным переговорам об отмене санкций

Соединенные Штаты из-за внутриполитических проблем не готовы вести с Ираном обстоятельные консультации по вопросу снятия с Тегерана санкций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Реза Наджафи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Непрямые переговоры продолжаются, но мы понимаем, что противоположная сторона - Соединенные Штаты - не готова к серьезным переговорам по вопросу снятия санкций по причине своих внутренних проблем", - сказал он на пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства за последние три года при правительстве Эбрахима Раиси. Слова дипломата приводит агентство ISNA.

"Другая сторона также должна быть готова к обстоятельным переговорам, в этом контексте будем наблюдать, какой будет политика следующего американского правительства по этому вопросу", - добавил замглавы МИД, подчеркнув, что Иран всегда садился за стол переговоров и готов к ним при формировании следующего иранского правительства во главе с президентом Масудом Пезешкианом, который одержал победу во втором туре президентских выборов 5 июля. Иранские власти отмечали, что посредником в консультациях с США выступает Оман. Стороны обсуждают отмену санкций, ситуацию на Ближнем Востоке и ядерную программу Тегерана.

Наджафи сообщил, что у Тегерана "нет замороженных активов за рубежом, их можно использовать, конечно, [для этого] есть некоторые препятствия, в основном, связанные с санкциями".

Официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани ранее заявил, что американская политика в отношении Ирана враждебна по своей сути, для качественных изменений в двусторонних отношениях Вашингтон должен отказаться от агрессивной политики на иранском направлении, поэтому Тегерану не так важны итоги ноябрьских президентских выборов в США.

Во время предвыборных дебатов Пезешкиан выступал за диалог с Западом, восстановление ядерной сделки и привлечение иностранных инвестиций. Иранские аналитики предупреждали, что этот план может остаться на бумаге в случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США 5 ноября 2024 года, который способен свернуть переговорный процесс.

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