Проармянского Менендеса гонят из Сената США

Дисциплинарный комитет Сената США запустил процесс по исключению проармянского сенатора Боба Менендеса из верхней палаты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Hill, после постановления суда по делу о взяточничестве комитет единогласно принял решение провести внутреннее расследование. Согласно распространенной комитетом информации, постановление суда создает основу для расследования нарушений Менендесом закона и правил Сената.

Сообщается, что после полного завершения судебного процесса комитет представит Сенату отчет о расследовании, содержащий рекомендации по исполнению дисциплинарных правил. Ожидается, что это приведет к усилению давления на сенатора-демократа Боба Менендеса с требованием уйти в отставку.

Ранее мы сообщали, что Менендес был признан виновным в Нью-Йорке по всем 16 обвинениям, выдвинутым против него федеральной прокуратурой в связи со взятками.

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