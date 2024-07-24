ЕС обсудит бессрочное замораживание активов России

Послы 27 стран-членов Европейского союза проведут встречу, чтобы обсудить предложение Европейской комиссии о "бессрочной иммобилизации" активов Центрального банка России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает ознакомившаяся с документом газета Financial Times.

Встреча состоится 24 июля.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз представил государствам-членам два варианта замораживания активов Центробанка России на более длительный срок. Этот шаг ЕС объясняется стремлением продемонстрировать США гарантию компенсации обещанного Украине кредита в размере $50 млрд на восстановление страны, который планируется финансировать из доходов от замороженных средств российского ЦБ.

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