В Индии сообщили об испытании ракеты-перехватчика собственного производства

Индия в среду провела успешные испытания ракеты-перехватчика Advansed Area Defence (AD) собственного производства в рамках второго этапа создания национальной системы противоракетной обороны (ПРО) страны. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на индийскую Организацию оборонных исследований и разработок (DRDO), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ракета-перехватчик, запущенная с полигона Чиндипур (штат Одиша) успешно поразила мишень, имитирующую баллистическую ракету большой дальности. "Цель испытаний была полностью достигнута. Они подтвердили надежность сетецентрической системы противоракетной обороны, средств дальнего обнаружения, систем связи и ракет-перехватчиков второго поколения", - заявило DRDО.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх поздравил разработчиков ракеты с успешными испытаниями. "Они снова продемонстрировали возможности Индии в области ПРО", - заявил глава ведомства.

AD - двухступенчатая твердотопливная ракета-перехватчик большой дальности, предназначенная для неатмосферного и внутриатмосферного перехвата баллистических ракет, а также самолетов вероятного противника.

Индия создает двухэшелонную систему ПРО для защиты крупных городов от ракетного нападения, способную уничтожать баллистические ракеты с дальностью до 5 тыс. км.

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