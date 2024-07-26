Армения поставляет в Россию опасные фрукты и овощи

Россельхознадзор обеспокоен участившимися в этом году случаями экспорта из Армении в Россию небезопасной продукции растительного происхождения, почти половина ввезенных овощей и фруктов не была предъявлена специалистам службы для контроля. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ФГИС "Аргус-Фито" на 23 июля, на российский рынок из Армении ввезено 73,9 тысячи тонн плодоовощной продукции, это почти столько же, сколько и за такой же период 2023 года (74,8 тысячи тонн). Основной объем приходится на абрикосы (28,8 тысячи тонн), яблоки (12,4 тысячи тонн), томаты (8,7 тысячи тонн), перец (5,7 тысячи тонн).

Однако почти половина ввезенной продукции не была предъявлена для карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в месте назначения должностным лицам Россельхознадзора. В этой связи служба направила в Армению официальное письмо с просьбой прекратить выдачу фитосанитарных сертификатов поставщикам армянской подкарантинной продукции, допустившим нарушения.

Кроме того, в продукции, следующей в сопровождении фитосанитарных сертификатов Армении, выявляются карантинные для ЕАЭС объекты. Зафиксировано также 98 фактов превышения максимально допустимых уровней остаточного содержания пестицидов и агрохимикатов. По отдельным действующим веществам норма превышена в 5-8 раз.

В связи с этим Россельхознадзор направил в инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении письмо, в котором выразил обеспокоенность и попросил до завершения расследования причин нарушений приостановить отправку на российский рынок продукции от 16 поставщиков.

Как сообщает служба, эти проблемы были обсуждены в пятницу в ходе онлайн-переговоров замруководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене с замруководителя инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Сонай Царукян. Российская сторона подчеркнула необходимость принятия исчерпывающих мер для обеспечения поставок безопасной продукции.

Представители Армении заверили, что проверка уже начата, о ее результатах будет сообщено дополнительно.

На переговорах достигнута договоренность о визите российских специалистов в конце августа в Армению для проведения совместного с армянскими коллегами обследования мест производства, переработки, хранения и отгрузки продукции, предназначенной для РФ, а также для ознакомления с системой прослеживаемости и контроля качества растительной продукции. Российская сторона пригласила специалистов Армении посетить подведомственные Россельхознадзору лаборатории для ознакомления с системой контроля содержания остаточных количеств пестицидов в растительной продукции.