Есть погибшие во время беспорядков после выборов в Венесуэле

Ночью 30 июля в Венесуэле акции против победившего на выборах Николаса Мадуро закончились стычками с полицией. Известно по меньшей мере о двух погибших и более 20 раненых, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По всей стране противники действующей власти сносят памятники бывшему президенту Уго Чавесу и устраивают пожары, поджигая мусор и покрышки. Пламя охватило несколько зданий мэрии и не меньше пяти полицейских участков. Силовиков закидывают палками и коктейлями Молотова. Те в ответ применяют дымовые шашки и резиновые пули.

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