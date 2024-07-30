https://news.day.az/world/1678391.html Есть погибшие во время беспорядков после выборов в Венесуэле - ВИДЕО
Есть погибшие во время беспорядков после выборов в Венесуэле - ВИДЕО
Ночью 30 июля в Венесуэле акции против победившего на выборах Николаса Мадуро закончились стычками с полицией. Известно по меньшей мере о двух погибших и более 20 раненых, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По всей стране противники действующей власти сносят памятники бывшему президенту Уго Чавесу и устраивают пожары, поджигая мусор и покрышки. Пламя охватило несколько зданий мэрии и не меньше пяти полицейских участков. Силовиков закидывают палками и коктейлями Молотова. Те в ответ применяют дымовые шашки и резиновые пули.
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