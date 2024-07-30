https://news.day.az/world/1678396.html Тысячи рыб погибли в Италии - ВИДЕО
Тысячи рыб погибли в Италии - ВИДЕО
Тысячи рыб погибли в озере Орбетелло, расположенном в области Тоскана, центральной части Италии.
Основная предполагаемая причина - снижение уровня кислорода в озере, которое и без того является низким.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре