Тысячи рыб погибли в Италии

Тысячи рыб погибли в озере Орбетелло, расположенном в области Тоскана, центральной части Италии.

Основная предполагаемая причина - снижение уровня кислорода в озере, которое и без того является низким.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

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