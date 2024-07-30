В Финляндии создали новый оборонный консорциум

В Финляндии создан новый оборонный консорциум - Summa Defence, объединивший финские оборонные компании. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Европе существует огромная потребность в развитии, инновациях и ускорении работы оборонной промышленности. Наша новая компания отвечает на этот призыв и создает дом для малых и средних финских оборонных компаний, чтобы они могли успешно расти, развиваться и выходить на международный уровень", - говорит генеральный директор Summa Defence Юсси Холопайнен.

Создание Summa Defence основано на давно признанной потребности Финляндии и Европейского союза в развитии, инновациях и ускорении работы оборонной промышленности, говорится в пресс-релизе. Новые пути финансирования позволят удовлетворить значительно возросший спрос на оборонную продукцию и услуги. Цель компании - сильный международный рост и максимизация производительности совместно с международными партнерами, уточняется в тексте.

Компания планирует достичь оборота в €500 млн к 2028 году и рассматривает возможность выхода на фондовый рынок в течение следующих 12 месяцев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!