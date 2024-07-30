Харрис заявила, что еще не определилась с напарником на выборах

Фактический кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис еще не определилась с тем, кто станет ее напарником на предстоящих в ноябре выборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила, отвечая на вопрос журналистов.

"Еще нет", - сказала Харрис, когда ее попросили уточнить, решила ли она, кто станет кандидатом в вице-президенты.

Действующий президент США демократ Джо Байден был вынужден объявить 21 июля под нажимом однопартийцев, что снимается с выборов, которые пройдут в США 5 ноября. Республиканскую партию США на них будет представлять предыдущий американский лидер Дональд Трамп. Именно после провального выступления Байдена на теледебатах с Трампом, прошедших 27 июня, среди демократов стали нарастать призывы к президенту отказаться от попытки добиться переизбрания. Однако он до последнего настаивал на том, что выбывать из борьбы не намерен.

Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса.

Ожидается, что Харрис будет вскоре утверждена в качестве кандидата в президенты от своей партии. Официально Демократическая партия США выдвинет кандидата на съезде в Чикаго (штат Иллинойс), который состоится 19-22 августа.

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