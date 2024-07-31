Дети мигрантов дерутся на мачете в Англии

В Великобритании возле парка развлечений в Саутенде шестеро молодых людей устроили драку на мачете.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент сняли на камеру очевидцы.

На опубликованных кадрах видно, что группа молодых людей в капюшонах и масках сражается с большими мачете в непосредственной близости от парка аттракционов. При этом полиция просто наблюдает за происходящим. Также на видео попали десятки посетителей, которые убегали из парка, чтобы спастись от вооруженных ножами мужчин. Впоследствии нарушителей порядка задержала полиция. По данным некоторых СМИ, это мигранты. О пострадавших не сообщается.

Six people have been arrested after the chaos erupted on the seafront and High Street of Southend-on-Sea on Tuesday evening

Footage posted on social media shows hooded thugs fighting with huge machetes in close proximity to the park

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