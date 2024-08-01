Белый дом отрицает, что США знали о планах Израиля по ликвидации Хании

Администрация Соединенных Штатов отрицает, что американские власти знали заранее о планах Израиля нанести удар с целью убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его спросили, было ли Вашингтону заранее известно о планах Израиля нанести удар по Тегерану с целью убийства Хании. "Нет <...>. Позвольте мне уточнить, я не могу подтвердить сообщения, поступающие из Тегерана. Я видел заявление, которое распространило ХАМАС. Я не могу подтвердить или уточнить [его]. У нас нет независимого подтверждения [этой информации]", - подчеркнул официальный представитель Белого дома.

Журналисты спросили у него, уверены ли США по-прежнему, что опасения по поводу полномасштабной войны в регионе преувеличены. "Мы не считаем, что обострение [ситуации] неизбежно, и нет никаких признаков того, что эскалация неминуема", - ответил он. Кирби также попросили прокомментировать влияние убийства Хании и удара Израиля по Бейруту на переговоры по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых заложников. По мнению представителя СНБ, еще слишком рано делать выводы по поводу того, как удары повлияют на консультации.

Ранее портал Axios сообщил, что вашингтонская администрация "весьма обеспокоена" тем, что убийство Хании может сорвать переговоры по Газе, а также повысить риск региональной войны.

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