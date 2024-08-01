https://news.day.az/world/1678987.html Момент ликвидации командира ХАМАС - ВИДЕО
Момент ликвидации командира ХАМАС - ВИДЕО
Обнародовано видео атаки, в результате которой был убит лидер боевого крыла ХАМАС Мухаммад Дейф, передает Day.Az,со ссылкой на Армию обороны Израиля.
Мухаммед Дейф погиб после удара израильских истребителей по району Хан-Юнис 13 июля, но подтвердить его гибель военные смогли только сегодня.
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