Россия и США обменялись 26 заключенными

В обмене заключенными между Россией и Западом в аэропорту Анкары участвуют 26 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Среди обменянных в аэропорту "Эсенбога" 26 заключенных, включая журналистов и военных, говорится в бегущей строке в прямом эфире телеканала.

В их числе американский журналист Эван Гершкович.

В телеэфире показывают, как участники обмена покидают бизнес-джеты в сопровождении людей в штатском. На участниках обмена нет наручников. В руках у многих из них сумки.

С российской стороны, по словам корреспондента телеканала, в обмене участвует в том числе Илья Яшин, Эван Гершкович, Пол Уилан.

России будет передан, в частности, осужденный в Германии Вадим Красиков.

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