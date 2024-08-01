Россия и США обменялись 26 заключенными - ВИДЕО
В обмене заключенными между Россией и Западом в аэропорту Анкары участвуют 26 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкий телеканал NTV.
Среди обменянных в аэропорту "Эсенбога" 26 заключенных, включая журналистов и военных, говорится в бегущей строке в прямом эфире телеканала.
В их числе американский журналист Эван Гершкович.
В телеэфире показывают, как участники обмена покидают бизнес-джеты в сопровождении людей в штатском. На участниках обмена нет наручников. В руках у многих из них сумки.
С российской стороны, по словам корреспондента телеканала, в обмене участвует в том числе Илья Яшин, Эван Гершкович, Пол Уилан.
России будет передан, в частности, осужденный в Германии Вадим Красиков.
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