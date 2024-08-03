США усиливают силы на Ближнем Востоке

США готовятся к потенциальным ударам по своим силам на Ближнем Востоке на фоне усиления напряженности в регионе после ликвидации главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Как передает Day.Az со ссылкой на The New York Times, Пентагон серьезно обеспокоен возможностью ответных действий со стороны проиранских группировок.

Среди потенциальных угроз выделяются хуситы в Йемене и "Катаиб Хезболла" в Ираке, которые могут нанести удары по американским войскам в регионе в рамках ожидаемой мести за ликвидацию Хании.

В качестве превентивных мер США уже развернули внушительную военную группировку в регионе:

- Более дюжины военных кораблей размещены в стратегически важных точках

- Авианосец Theodore Roosevelt, оснащенный примерно 40 современными штурмовиками F/A-18 Super Hornet и F-35, занял позицию вблизи Персидского залива

Эксперты отмечают, что такая демонстрация силы призвана не только защитить американские интересы, но и предотвратить возможную эскалацию конфликта. Однако ситуация остается крайне напряженной, и мировое сообщество с тревогой следит за развитием событий на Ближнем Востоке.

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