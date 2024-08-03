Харрис не согласилась с предложением Трампа

Предвыборный штаб Камалы Харрис, кандидата от Демократической партии на пост президента США, призвал Дональда Трампа соблюдать достигнутое соглашение и провести очередные дебаты 10 сентября.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "ABC News", Камала Харрис не согласна с предложением Д.Трампа, касающимся 4 сентября.

Отметим, что президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!