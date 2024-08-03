https://news.day.az/world/1679555.html Харрис не согласилась с предложением Трампа
Харрис не согласилась с предложением Трампа
Предвыборный штаб Камалы Харрис, кандидата от Демократической партии на пост президента США, призвал Дональда Трампа соблюдать достигнутое соглашение и провести очередные дебаты 10 сентября.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "ABC News", Камала Харрис не согласна с предложением Д.Трампа, касающимся 4 сентября.
Отметим, что президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
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