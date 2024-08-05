В Европарламенте хотят приостановить участие Венгрии в Шенгене

Группа из 70 депутатов Европарламента (ЕП) потребовала от Еврокомиссии (ЕК) приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне после того, как Будапешт решил ослабить визовые требования к гражданам восьми стран, включая РФ и Беларусь.

Как передает Day.Az, об этом сообщило европейское издание Politico.

По его информации, евродепутаты от Чехии и Литвы Дануше Нерудова и Пятрас Ауштрявичюс направили письмо в ЕК с призывом принять срочные меры по расследованию соответствующего решения Венгрии. По оценкам авторов письма, решение "может потенциально ставить под угрозу" роль Шенгенской зоны как "безопасного пространства для граждан" входящих в нее стран. Депутаты отметили, что "если венгерское правительство откажется изменить свою политику", то ЕК и все члены ЕС "должны поставить под сомнение венгерское присутствие в Шенгенской зоне". Среди предлагаемых мер в письме названы введение контроля на венгерских границах и отказ от признания венгерских виз.

Politico добавила, что письмо собрало около 70 подписей, в том числе бывших премьер-министров Бельгии и Ирландии. Их имена не уточняются.

Ранее несколько европейских СМИ, включая Financial Times, сообщили, что Венгрия приняла решение ослабить визовые требования, в том числе для российских граждан. 30 июля в ЕК уже запросили разъяснения у Венгрии по поводу этого шага. 1 августа с требованием ограничить участие Венгрии в Шенгене из-за визовых послаблений РФ выступил Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Согласно правилам Евросоюза, каждая страна может сама определять свою миграционную политику и порядок ее применения. При этом граждане не входящих в ЕС государств, как правило, имеют возможность свободно перемещаться по Шенгенской зоне, включающей 27 стран сообщества, а также Норвегию и Швейцарию.

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