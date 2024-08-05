Макрон встал на колени перед оппозицией

Президент Франции Эмманюэль Макрон просит оппозицию не выносить правительству вотум недоверия и обещает пойти на уступки по ряду вопросов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Он (Макрон - прим. ТАСС) не закрывает никакие двери. <...> Он предлагает [оппозиции] договориться по ряду вопросов в обмен на обещание не выносить вотум недоверия", - указал один из собеседников издания. По его информации, Макрон вернется к решению внутриполитических вопросов в конце августа, однако это не значит, что новый премьер-министр, который сменит ушедшего в отставку Габриэля Атталя, будет назначен сразу же после Олимпиады.

Издание указывает, что в качестве преемников Атталя рассматриваются глава региона О-де-Франс (север Франции) Ксавье Бертран и бывший премьер Франции (2016-2017) Бернар Казнёв. Однако пока, указывает газета, Макрон не принял решение. Он "взвешивает и смотрит, что из этого выйдет".

Президент Франции назначил досрочные выборы в Национальное собрание 9 июня после поражения президентской коалиции на выборах в Европарламент. По итогам второго тура, прошедшего 7 июля, большинство мандатов (182) получила левая коалиция "Новый народный фронт", оставив позади правящий альянс "Вместе за республику" (168 мандатов). Национальное объединение, фаворит первого тура выборов, финишировало на выборах лишь третьим, получив вместе с союзниками из числа "Республиканцев" 143 места в новом парламенте. Для абсолютного большинства соперничающим блокам необходимо было получить не менее 289 мест.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал в отставку после этих выборов. Макрон принял отставку, вместе с тем попросил правительство Атталя продолжать работу до формирования нового кабинета министров. Президент заявил, что не намерен принимать решение о назначении нового премьер-министра до конца Олимпиады., которая проходит в Париже и завершится 11 августа.

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