Грузия временно закроет границу с Россией

Власти Грузии 6 августа с 05:00 до 10:00 (с 04:00 до 09:00 мск) в связи с проведением технических работ закроют таможенно-пропускной пункт "Казбеги", расположенный на границе с РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Службе доходов Министерства финансов Грузии.

"6 августа с 05:00 до 10:00 из-за текущих технических работ (обновление новой автоматической резервной электрораспределительной сети) будут приостановлены процедуры таможенного контроля на таможенно-пропускном пункте "Казбеги", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в течение этого времени ввоз и вывоз продукции, а также процедуры, связанные с контролем физических лиц при пересечении границы, не будут доступны.

После завершения ремонтных работ таможенно-пропускной пункт заработает в обычном режиме, при полной загруженности, заключили в Службе доходов ведомства.

"Казбеги - Верхний Ларс" является единственным действующим на сегодня таможенно-пропускным пунктом на грузино-российской границе.

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