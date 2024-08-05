https://news.day.az/world/1679958.html Иран предупредил Израиль о намерении атаковать
Иран предупредил Израиль о намерении атаковать
Иран решил атаковать Израиль и передал сообщение об этом через министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.
По данным издания, Сийярто позвонил главе МИД Израиля Исраэлю Кацу и разъяснил ему, что получил эту информацию в ходе разговора с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.
"Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль", - сказал в связи с этим Кац, чьи высказывания приводит The Jerusalem Post.
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