Иран предупредил Израиль о намерении атаковать

Иран решил атаковать Израиль и передал сообщение об этом через министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По данным издания, Сийярто позвонил главе МИД Израиля Исраэлю Кацу и разъяснил ему, что получил эту информацию в ходе разговора с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

"Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль", - сказал в связи с этим Кац, чьи высказывания приводит The Jerusalem Post.

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