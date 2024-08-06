Совет ЕС одобрил многомиллиардную помощь Украине

Совет ЕС утвердил согласованное ранее решение выделить Киеву €4,2 млрд.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба организации.

Отмечено, что Украина выполнила необходимые условия для предоставления ей этой суммы.

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