https://news.day.az/world/1680168.html Совет ЕС одобрил многомиллиардную помощь Украине
Совет ЕС одобрил многомиллиардную помощь Украине
Совет ЕС утвердил согласованное ранее решение выделить Киеву €4,2 млрд.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба организации.
Отмечено, что Украина выполнила необходимые условия для предоставления ей этой суммы.
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