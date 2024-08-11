В Германии допустили изменение Трампом курса США по Украине

Если кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выиграет выборы, то он может изменить внешнеполитический курс США в отношении России и конфликта в Украине. Такое мнение выразил депутат бундестага Норберт Реттген в эфире телеканала Das Erste, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В случае победы Трампа мы все должны готовиться к тотальному изменению курса США в отношении России и конфликта в Украине", - отметил политик.

По мнению Ретгена, это объясняется "нежеланием Трампа и его соратников" уделять европейским проблемам "излишнее внимание".

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