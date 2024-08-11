https://news.day.az/world/1680451.html В Германии допустили изменение Трампом курса США по Украине
В Германии допустили изменение Трампом курса США по Украине
Если кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выиграет выборы, то он может изменить внешнеполитический курс США в отношении России и конфликта в Украине. Такое мнение выразил депутат бундестага Норберт Реттген в эфире телеканала Das Erste, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"В случае победы Трампа мы все должны готовиться к тотальному изменению курса США в отношении России и конфликта в Украине", - отметил политик.
По мнению Ретгена, это объясняется "нежеланием Трампа и его соратников" уделять европейским проблемам "излишнее внимание".
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