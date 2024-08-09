Столкнется ли Франция с очередным роспуском парламента?

Французская ежедневная газета Le Figaro оценила в четверг, что политическая пауза, названная "олимпийским перемирием", скорее заморозила, чем разрешила ситуацию отсутствия правительства и парламентского большинства во Франции.

Как сообщает Day.Az, по данным газеты, многие политики ожидают очередного роспуска парламента.

"Нужно быть готовым ко всему, особенно - к очередному роспуску Национального собрания", - заявил газете политик из правоцентристской партии Франсуа Гулар.

Le Figaro задается вопросом, появится ли после окончания "перемирия", которое продлится как минимум до середины августа, правительство, способное просуществовать один год. По мнению Гулара, это "весьма сомнительно", поскольку сегодня в парламенте "невозможно иметь большинство".

В Национальной ассамблее, избранной на выборах на рубеже июня и июля этого года, "все уже говорят о парламентских выборах 2025 года", заявил Le Figaro политик крайне левой партии France Untamed (Непокоренная Франция) Антон Леаман. По его словам, это подтверждает мнение о том, что "данный срок полномочий будет коротким". Депутат Социалистической партии Фабрис Барюсо также рассказал о "тревожном начале" нового мандата.

По оценке Le Figaro, президент Эмманюэль Макрон не полностью исключил возможность повторного роспуска парламента через год (то есть в июне 2025 года). Именно так газета интерпретировала его слова, сказанные в телеинтервью накануне начала игр. Макрон заявил, что не хотел бы снова использовать, как выразилась Le Figaro, "ядерную институциональную кнопку". Однако условие состоит в том, что "(политические) силы, которые могут создать новое большинство, захотят стабильности", подчеркнул Макрон.

По оценке газеты, это означает, что глава государства оставляет за собой любой выбор, если в ближайшие месяцы не будет достигнут компромисс в лагере политических партий, которые Макрон называет "республиканским".

Многие политики выражают опасения перед новыми выборами, которые "приведут страну к хронической нестабильности", заключила газета Le Figaro.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!