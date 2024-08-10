В этой европейской стране снижаются темпы роста инфляции

Темпы роста инфляции снижаются в Румынии, и эта тенденция сохранится по крайней мере до конца 2025 года. С таким прогнозом выступил на пресс-конференции управляющий Национальным банком Румынии (НБР) Мугур Исэреску, который представил квартальный отчет об инфляции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, темпы роста инфляции в стране снизятся к концу 2024 года до 4,0%, а к концу 2025 года - до 3,4%. Предыдущий прогноз румынского Центробанка на конец 2024 года составлял 4,9%, а на конец 2025 года - 3,5%.

Согласно Исэреску, тенденция к сокращению темпов роста инфляции сохранится на протяжении всего указанного периода с некоторыми колебаниями. Факторами риска для эволюции этого показателя, отметил он, являются налоговая политика и политика доходов, цены на энергию и продовольствие, модификация законодательства и продолжительная засуха в 2024 году.

В минувшую среду НБР принял решение снизить процентную ставку денежно-кредитной политики на 0,25% - до 6,5% годовых, исходя из тенденции к снижению инфляции.

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